運輸工3度無套強姦11歲女兒　認3項強姦罪還押9.23判刑

一名運輸工2021年一個月內，在沙田公屋住所3度無套強姦年僅11歲的女兒，他被捕後承認「搞咗佢」，並說「好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女」。他今（10日）在高院承認3項強姦罪，須還押至9月23日判刑。

39歲匿名被告以英文字母「L.K.H.」作代號，他報稱是運輸工。承認於2021年3月至4月30日期間，3度強姦女童X。案情指，被告跟女友Y同居，兩人育有一子一女。女事主X於2010年出生，案發時11歲，其胞弟細他3年，4人同住沙田一公屋單位居住。案情指，2020年11月至2021年5月期間，被告無工開，大部份時間留家，一家靠綜援為生，直至被告做運輸工。

第一次事件發生於2021年3月中，被告進入X的房間，見X躺在碌架床的下格，被告上前撫摸X的胸部，脫去X的褲及內褲，再將手指插入X的陰道。之後，被告在沒使用安全套的情況下，將陰莖插入X的陰道，最後抽出陰莖，在手上射精。事後被告向她道歉，並要求她不要將事件告訴母親。第二次事件發生於2021年4月上旬，被告在主人房床上摸X的胸部，沒使用安全套，便將陰莖插入X的陰道抽插，期間X說「唔好！」，但被告沒理會她。

最後一次事件發生於2021年4月下旬，當時X的胞弟亦在場。被告在主人房床上，無套將陰莖插入X的陰道，X感劇痛，要被告走開，又曾大叫被告的名字。被告明白X的意思是在說「唔好」，但他沒理會。事後，X走到洗手間哭泣。2021年5月13日，X把事件告知母親。2021年9月9日被告被捕。被告警誡下稱：「我好後悔對個女做咗呢啲傷天害理、禽獸不如嘅事，我無面目見我個女，因為我搞咗佢。」

案件編號：HCCC387/2023