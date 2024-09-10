指塱園生態園佔地大　區議員憂限制多令龍友掃興

面積約37公頃的塱原自然生態公園將於11月向公眾開放。政府今日(10日)向北區區議會交代生態園的規劃和管理等最新情況。有區議員擔心限制過嚴，呼籲管理措施要作出平衡，以免大批「鳥攝」發燒友掃興，同時也要注重池塘區域的安全。

塱原是位於上水雙魚河和石上河之間，是本港具有高生態價值的連片淡水濕地，而塱原自然生態公園是由土拓署建設，完工後交由漁護署管理。公園會劃分為3個管理區域，包括供生態友善耕作的農業區、核心保育部分的生態區及訪客區，而農業區和生態區將有限度開放，不希望太多遊人造成負面影響，故採取深度遊形式，遊人需網上預約。

區議員賴心指塱原是鳥攝勝地，然而自生態公園工程啟動後，已有一段時間未能自由入內拍攝。他表示，生態區佔地大，若設太多限制，鳥攝愛好者會十分掃興，畢竟遊人步道只能望池塘，雀鳥不在空中出沒的話根本看不到。他舉例，禾花雀通常在稻田出沒，不會飛近池塘或行人步道旁邊，若不許進入農業區邊陲，甚麼雀鳥飛來也沒意思。

他又指一旦有特別雀鳥出現，預約形式的深度遊根本無法應付聞風而至的香港和內地鳥攝愛好者，呼籲園內的管理措施要作出平衡，太遠距離拍攝是沒意思的。此外，亦要提防遊人不慎跌入池塘或淺水區。另一議員陳月明提及近日有人發現懷疑是歐亞水獺的蹤迹。她詢問署方，能否善用上水區河道的優勢，在公園的未來發展規劃加入親水文化、改善水質，打造水居動物的棲息地。

漁護署代表回覆指公園的開放範圍管理措施的確需不是鐵板一塊，運作時需要顧及攝影愛好者，居民和農友的意見，強調有導賞的深度遊除了可控制人流，還可提升體驗。至於池塘的安全關注，較深水區域的會加設圍欄。

土拓署代表則指十分重視有關懷疑歐亞水獺蹤迹的報道，說翻查粉嶺北和古洞北的發展項目，相關環評報告已在2013年10月已獲有條件通過，且項目不會對地區環境造成不良影響。雖然發展區項目現時未有發現歐亞水獺，然而一旦有其影蹤，會立即聯絡環保署和漁護署跟進和處理。