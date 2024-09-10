三周彩燈迎中秋　赤松子9.25衝出黃大仙　寶像現身灣仔海濱上空

為迎接即將到來的中秋節，嗇色園聯同政府民政事務處及非物質文化遺產辦事處，將於下周日(15日)至10月6日舉辦為期三周的綵燈節。今年活動以中國各地非物質文化遺產作主題，有近20個非遺團體來港表演，亦會有本地特色舞龍、舞師等。另外，嗇色園董事會主席黎澤森又透露，農曆八月廿三日，即本月25日「赤松黃大仙寶誕」將首次「衝出」黃大仙區，屆時會由近2千多部無人機在灣仔海濱將先師寶像「升上半空」，為全港首次宗教為題的無人機表演。

黎澤森表示，今年綵燈節較以往規模更大。下周日起，黃大仙祠、黃大仙廣場等地方將展出各種大型紮作花燈，包括以近期城中熱話「大熊貓」為題的花燈。大會又請來二十多個本地或內地非遺團體，於活動期間的公眾假期、周六及周日進行多場表演。除了會有本地人熟悉的變面、皮影戲等，亦有較少見的魚燈舞、婺劇等。同場亦會有非遺展覽，由非遺傳承人進行工作坊及講座。

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長就指，是次活動未有向政府申請資助。希望藉着活動慶祝節日之餘，同時吸引遊客、帶動經濟。他又指，活動中引入無人機表演，在維港上空升起先師寶像，是本港首次宗教主題無人機匯演，亦是最大型的一次表演，冀能藉以吸引更多人認識黃大仙信俗。