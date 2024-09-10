港人可持續生活待進步　近90%撐環保等　態度正面惟知而行難

可持續發展是社會長遠運作的目標。有集團今日(10日)發布一項消費者可持續生活指數調查，結果顯示，消費者在實踐可持續生活分數在100分中取得53.56分，雖仍有待進步，但態度甚為正面，反映社會整體都走在正是的軌道上；此外，可能知而行難，調查中從使有近90%受訪者支持保護環境等，但對於相關概念認知有限，乃至行動上亦存在差異。集團表示若從社區鄰里層面推廣開去，或更易引起個人共鳴，鼓勵更多市民坐言起行，實踐可持續生活方式。

調查報告於今年1月至6月期間進行，透過街頭訪問1,004名香港成年人，網上問卷訪問213名中學生，並以小組討論、專家訪談等形式，深入採討在「環境、社會及治理」(ESG)的概念下消費者如何實踐可持續生活。調查發現，消費者在實踐可持續生活分數為53.56，雖仍有待進步，但態度甚為正面，反映社會整體都走在正確的軌道上，向可持續的未來邁進。

調查顯示，香港消費者對ESG的認識十分有限，平均得分僅為3.42(滿分為10分)，51%受訪者更表示完全或不太知道甚麼是ESG。調查發現，分別有88%受訪者支持保護環境和生態系統，82%同意透過公益活動改善弱勢社群的生活，以及91%認同守規則的重要性，可見消費者對可持續生活的態度正面，但未有將想法全面轉化為動力，態度與行動兩者之間存有明顯差距。

發展局副局長林智文出席論壇時表示，香港是集約但宜居城市，政府會透過規劃確保城市的高質發展，打造高密度但舒適的居住環境。在規劃新發展區時，政府會採用「15分鐘生活圈」概念，除了便利居民以步行或踏單車到達不同地點以獲取生活所需，亦鼓勵健康生活模式及降低碳排放。他強調，政府會兼顧新發展區的發展和自然環境保育，以促進可持續發展及提高宜居度。