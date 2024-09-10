香港有16萬14歲以下兒童患濕疹　組織倡增加強支援患者家庭

本港濕疹兒童多，據兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工引述相關研究指，本港現時大約有16萬14歲以下兒童患有濕疹，發病率持續呈上升趨勢，特別是小一及小二學童，發病率由2004年30.7%，到2022年增至41.6%，更有16%在過去一年內出現痕疹發作。全球18個國家及地區的研究數據亦指，兒童濕疹盛行率逐漸增加，當中有四分之一兒童患者更達到中度至嚴重程度。

何學工指出，濕疹可引發兒童一系列身心困擾，例如持續痕癢和酸痛降低睡眠質量、心理困擾引發情緒及行為紀律問題等，亦有研究顯示，患濕疹學童的學校缺席率及精神難以集中情況，比一般學生嚴重得多，而17歲或以下濕疹患者的學習障礙風險，比一般兒童高出達77%；更有案例顯示，一名7歲患有濕疹女童，比無濕疹的雙胞胎姐姐矮10厘米，反映濕疹可能對身體成長帶來負面影響。

除了病童受困擾，家長亦同受煎熬。有研究顯示，病童家長每年高達55.4日因子女濕疹發作而失眠，比一般家長23.2日高約1.4倍；家長平均每周要花9.5小時處理子女濕疹問題，67%家長指，處理或擔憂子女濕疹問題令工作表現下降；54%家長因此感到哀愁或憂鬱；82%家長表示即使病情暫時受制，仍擔心隨時復發。

陳太育有3名子女，其中小兒子患有嚴重濕疹，出生後3個月便開始出現症狀，至6個月大時出現細菌感染，醫生建議緊急住院，雖然經過兩周治療後有好轉，但小兒子濕疹問題一直困擾全家。她表示，兒子經常被痛癢折磨，需要不斷安撫和照料，導致兩人均睡不好，加上要兼顧上班及照顧其他子女，令她疲憊不堪，甚至曾情緒崩潰。

雖然陳太遵循醫囑，為兒子漂白水浸浴、生理鹽水敷面，以及使用類固醇和抗生素等藥物治療，但兒子病情仍然反覆，最終獲建議生物製劑治療，每月費用高逾3,000元，不過為了小兒子的健康和幸福，仍決定嘗試治療。

濕疹關注組註冊社工黃敏兒指出，家長照顧病童時經常感到強烈無助感及無力感，易出現焦慮及抑鬱徵狀，長遠會影響親子及家庭關係，而低收入家庭則更為嚴峻。她建議當局增加資源支援濕疹家庭，包括加強社區及醫護對濕疹的教育、加強家長心理情緒支援、調整生物製劑納入安全網的年齡限制至6個月，以及推出針對兒童照顧者的社會保障政策。