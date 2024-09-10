機場一連兩日偵破旅客販毒案　檢逾千萬元毒品拘3男

海關近日偵破兩宗販運危險藥物案件，一共檢獲10公斤懷疑冰毒、約10公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮及約3.8公斤懷疑搖頭丸，估計毒品總市值約1,030萬港元，並拘捕3名本地男子。

第一宗案件發生於昨日(9日)上午時分，海關機場科人員為一名由法國巴黎抵港的本地男子清關時，以X光檢查他的行李，察覺影像有可疑，於是以更深入的方式檢查，及後在其寄艙行李內尋獲上述K仔及搖頭丸，隨即以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。

根據初步調查，被捕男子28歲，報稱無業，相信他是在網上受毒販招攬，收取1萬港元報酬協助運送涉案行李箱，並會在抵港後聯絡接頭人，等待進一步指示。關員於同日下午在堅尼地城進行監控遞送行動，期間再拘捕一名報任司機的52歲男子，他現已獲准保釋候查。

第二宗案件是在今日(10日)下午偵破，關員在機場為一名由馬來西亞吉隆坡回港的本地男子進行清關期間，透過X光影像自動掃描系統分析其寄艙行李，發現有可疑之處，於是打開行李箱檢查，繼而於箱內的食物包裝中，檢獲該批市值約500萬港元的懷疑冰毒。關員當場拘捕該名20歲男子，他報稱是學生。

首案的被捕無業漢已被起訴一項「販運危險藥物」罪，案件明日(11日)於西九龍法院提堂；第二宗案件仍在調查中。就該兩宗案件，海關相信已成功從源頭堵截毒品流入本港。