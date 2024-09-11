東方日報A1：政府工程爆走數潮　婦死控抱嬰企跳

建築工程界連環爆煲。本港昨一日之內便揭最少有3宗涉及政府公共工程卻拖欠下游工程費及薪水的事件，有承接教育局一中學天花工程的物料供應商聲稱遭判頭拖欠53萬元，昨手抱兩個月大嬰兒到學校企圖跳樓、欲死控判頭無良幸獲救；也有承接房屋署旗下兩區地盤的鋁窗工程判頭遭上游扣起逾1,100萬元，致50多名工人冇糧出；而觀塘聯合醫院重建項目超過30名外勞亦被壓榨工資。本來樓市插水下，建築界期望政府推出工程解燃眉之急，豈料公共工程亦處處爆煲、中小企及打工仔頻「中伏」。有議員認為政府是工務工程最大僱主，應檢視行業的資金鏈流向，保障打工仔，避免工人「有汗出、冇糧出」。

昨晨8時許，一名女子抱住兩個月大的嬰兒，在油麻地窩打老道九龍華仁書院的天台企跳；約一小時後，女子被勸服返回安全位置，由救護車送院檢驗。消息稱，女事主姓陳（35歲），是一名物料供應商。九龍華仁書院早前進行天花工程，陳女為四判提供物料。工程早於去年11月已完工，陳女卻遲遲未收到53萬元的物料費，她由年初追討至今，昨忍無可忍、到學校追數。

教育局回覆本報查詢指，該局協助資助學校維修及保養校舍，以上提及的工程為九龍華仁書院獲批核的一項修葺工程，該工程已於去年11月完成。教育局在工程完成後，已向總承辦商支付工程款項，而總承辦商亦已悉數向轄下所有分判商支付款項。據教育局了解，事主為一物料供應商的負責人，該物料供應商向工程分判商提供建築工程物料。教育局已責成總承辦商聯絡事主了解情況，並提供所需協助。

此外，承接房屋署旗下鑽石山二期及馬鞍山86B地盤部分鋁窗工程的一名承建商代表，亦指其上游的鋁窗公司遭人扣起數千萬元工程費，影響旗下5個判頭公司合共1,100萬元工程費亦被拖欠，超過50多名工人無法出糧，判頭及工人追討多時無果，原本計劃日內到房屋署總部請願，要求政府出手，但香港建造業總工會獲悉事件正進行調停，他們決定暫緩行動。

而聯合醫院重建項目日前已爆出外勞遭人剋扣工資，工人爭取應得權益後返回內地，周一（9日）晚上竟遭管理公司解僱，工人即時向住所附近的公安派出所報案。本港工會迅速聯絡發展局，要求調查是否有人違反法律或損害工人權益，嚴肅跟進任何剝削及欺壓。發展局昨晚表示，周一晚即時介入後，總承建商及分包商已經向該批輸入勞工澄清其不會被解僱，僱主昨早亦再次作出承諾。相關部門已要求總承建商必須嚴格監督其分包商僱主，審慎處理勞工保障事宜，確保沒有任何輸入勞工的權益被剝削。建築界分判制度亂象紛呈，與資金流向及管理不透明、勞資及僱傭衝突頻生有關。

議員黃國坦言，近期有不少工務工程出現拖糧問題，政府作為最大僱主，有責任確保資金去到打工仔手上，不能「有汗出、冇糧出」。他續指，建造業情況複雜，有不少「判上判」的情況出現，而現時欠薪問題並非個別事件，反映當行業存在制度問題，政府應以問題為主導，檢視行業的資金鏈流向，以使公帑用得其所。

他又指，政府早前已提交《建造業付款保障條例草案》，禁止業界現時「先收款、後付款」的不公平付款條款，並引入審裁機制解決爭議。黃國認為，相關條例草案將於立法會復會後提上議程，料通過後有望減少業界被拖糧情況。他提醒，若工人遇上欠薪問題，建議找工會協助，因工會有相關處理經驗，以免工人錯找承責方，廢時失事。

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