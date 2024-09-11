國際時裝品牌11月在港開騷　議員促政府爭取更多相關盛事落戶

「香港時裝設計周」在11月底首度舉行，國際時裝名牌Chanel的時裝業務總裁Bruno Pavlovsky指，將在11月5日在本港舉辦「2024/25早春度假系列」時裝騷，並選址香港知專設計學院（HKDI）為場地。立法會紡織及製衣議員陳祖恒認為接連有國際品牌以香港作為時裝騷的「落腳點」，足證香港在國際舞台的競爭力，亦反映香港具備條件，擔當亞洲區內首屈一指的時裝紡織樞紐及品牌交流中心。

對於Chanel在「香港時裝設計周」同月舉行時裝騷，陳祖恒相信既為「時裝周」打下「強心針」、營造更濃厚的盛事和時尚氛圍，同時可吸引大批國際名人、著名設計師及具消費力的旅客來港，為整體經濟、旅遊、貿易等周邊產業發展注入動能，帶來更大協同效應。

他認為香港是唯一集國際連繫及國際機遇於一身的國際城市，面向內地及大灣區的龐大內銷市場，同時與東南亞等新興市場及西方市場接軌，期望政府繼續把握香港的獨特優勢，主動出擊爭取更多時裝、文藝等國際盛事「落戶」香港，更積極將國際及國內品牌匯聚香港，並繼續投入政策和資源，支持「香港時裝協會」和業界的工作，攜手把「時裝周」及其他時裝盛事做大做強。