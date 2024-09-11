公眾泳池接連2人溺亡　議員轟當局草菅人命　促裝遇溺偵測系統

夏天泳池泳客眾多，出現遇溺風險增加，兩個星期內在摩理臣山泳池和粉嶺泳池先後有泳客在泳池溺斃。有議員批評康文署在泳池安裝遇溺偵測系統仍未有時間，導致發生泳客溺斃慘劇。康文署回覆東網查詢，表示已在觀塘游泳池的戶外副池和中山紀念公園游泳池安裝了由本地研發和外國研發的人工智能遇溺偵測系統，會比較兩套系統的優劣和成本效益，以決定是否合適在其他公眾泳池繼續安裝人工智能遇溺偵測系統。

議員田北辰在社交平台表示，粉嶺泳池一名60歲的泳客遇溺，送院後不治，連同上個月底灣仔摩理臣山泳池亦曾先發生泳客溺斃慘劇，兩星期內發生同類事件，認為「要解決呢個問題，一定要用遇溺偵測系統呢啲科技」。

田對當局做法感到不解，坦言「明明有科技在手，係有可能救返溺斃的泳客，偏偏就因為要做好多測試，又要想點改個系統、錢從何來等等」。

他又指目前遇溺偵測系統既有海外現成產品、亦有本地開發系統，但當局至今仍在測試而未正式引進，或許就此釀成了悲劇，「仲要喺度等，兩個星期內又死多個人嘞！真係咁都得？！」

康文署表示，在去年7月底開始在觀塘游泳池的戶外副池試行一套由本港大學團隊研發的人工智能遇溺偵測系統，以加強公眾泳池的救生服務。此套偵測系統的鏡頭安裝在泳池內，主要是輔助性質，用於協助作快速監控判斷懷疑遇溺個案，透過警報及顯示屏通知救生員立即進行拯救行動。經測試調整後，此套系統在通報可能遇溺個案的準確度雖然已大為提高，但測試證實泳池仍需要救生員監督整個泳池環境，以確保可監測泳池內各處的情況，並於有需要時盡快進行拯救，因此未能有效節省人手。

署方亦會於本月中旬開始在中山紀念公園游泳池啟用另一套由外國研發及引入的人工智能遇溺偵測系統。利用人工智能技術配合安裝在泳館天花位置的鏡頭，在高空全面監測泳池內各處，追蹤和分析泳客的動態，從而區分泳客是正常活動或是遇溺。

署方指，當中山紀念公園游泳池的遇溺測試系統完成測試後，康文署會比較兩套系統的優劣和成本效益，以決定是否合適在其他公眾泳池繼續安裝人工智能遇溺偵測系統。