斥政府對長者及照顧者支援不足　團體促設一站式照顧中心

香港人口急速老化，安老服務嚴重不足。有組織今日(11日)到政府總部請願並提交建議書，指社會上「以老護老」、「以老護殘」及「以殘護殘」的個案持續增加，可是政府近年施政對長期護理服務的關注逐漸減少，希望政府能正視長者殘疾人士和照顧者的需要，集中資源和加強支援，設立一站式照顧者中心，並因應早前在民間就未來施政方向意見的收集，在安老、復康和照顧者等3個政策範疇提出建議。

「關注家居照顧服務大聯盟」聯同一眾成員、自強協會和安老服務倡導聯盟約30人，在政總門外高喊「放寬照津門檻，惠及護老護殘」和「設立照顧者定義」等口號。他們希望透過今次請願行動，向政府反映現有護理政策上的不足，落實以人為本的政策。

該聯盟指本港雖有護理服務的運作及規劃，但社區依然長期面對照顧服務供不應求的情況之餘，政府又甚少進行宏觀規劃，只以零碎的措施做補救，社區的長者，殘疾人士和照顧者都仍未走出困境。例如「離院長者綜合支援計劃」所涵蓋的服務範圍有限，有關規定欠缺彈性；「安老服務統一評估機制」透明度不足，社工和申請服務的長者無從得知評估的具體準則，不利制訂日後的照顧計劃；公營牙科服務不足，且「長者牙科服務資助」所設的申請資格亦太嚴苛。

在支援殘疾人士方面，社區照顧服務種類零散、家居照顧服務亦只集中在平日的日間，忽視在假日和晚間的需要，輪候院舍服務時間過長。此外，即使關愛基金轄下的「為嚴重殘疾人士提供特別護理津貼」，然而高檻之高，令有需要的傷殘人士難以申請經濟支援以購買復康用品。

聯盟建議改善現有離院支援計劃，保障離院長者生活支援；增加安老服務統一評估機制的透明度，確保長者服務知情權；增加牙科資助；提高院舍質素和人均面積；支援殘疾人士的經濟需要及24小時緊急支援；要確立照顧者的定義，提供津貼和設立一站式的照顧者支援中心。