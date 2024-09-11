單靠70多歲太太照顧　逾80歲李伯：日子過得很艱難

到政總請願的李伯逾80歲，目前的生活起居全賴70多歲的太太照顧，日子過得很艱困，一旦生病更是手足無措，希望政府能對長者提供適切支援，否則生活更感徬徨。

現年63歲的梁伯因爆血管而中風，引致行動不便。因無法申領關愛基金下的復康用品津貼，他形容60至64歲沒領綜援的殘疾人士往往是是被遺忘的一群，而只靠普通的傷殘津貼2405元，須節衣縮食方可購買復康用品，他說，電動輪椅售價由3萬至10多萬港元不等，未計維修費，車轆電池樣樣都是錢，他指有朋友的車轆已經變成光頭胎但也沒錢更換，希望政府正視殘疾人士處境和需要，可提供不限年齡、只要有殘疾人士登記證就可以申請實報實銷的復康用品津貼，有關津貼可涵蓋尿片、胃喉、吊機和輪椅等，好譲殘疾人士能有尊嚴地過活。

身為照顧者的林女士，稱患上罕見病的輕度智障姪兒為「肥仔」，雖已24歲但仍須長期照顧，然而自己年事漸高，身體情況亦走下坡，即使有需要做手術亦不敢住院，事關有時她會為阻止「肥仔」的食欲而同對方糾纏，根本不能交由隔籬鄰舍暫時照顧，除非安排「肥仔」先入院，自己方可安心入院，可是如此一來就會加重醫療壓力，她希望政府可為殘疾人士提供24小時緊急支援，或短期院舍服務等，但訴求已於10年前提出，曾向政府及立法會問及可以怎樣幫助肥仔，但沒有答覆。