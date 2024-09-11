2025年DSE今起接受報名　考評局提醒日校考生提供準確資料

2025年文憑試DSE今日（11日）至10月8日接受報名，考評局於網誌中提醒，學校考生必須經所屬學校報考DSE，而與考學校正陸續為應屆DSE考生處理報考事宜，考生應配合校方安排，提供準確的個人及報考資料，包括姓名、與JUPAS報名的資料相同的身份證明文件號碼及本地通訊地址等，另外，亦必須提供有效電郵，因為有關考試的重要訊息會以電郵向考生發放；考生日後登入HKDSE App時亦會經此電郵收取一次性密碼。考評局亦建議提供可接收短訊（SMS）的手機號碼，因將在放榜時向已提供有效的SMS手機號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS，同時亦會用SMS作緊急事故聯絡用途。

考評局續提醒，考生要適當選擇報考科目，在甲、乙及丙類三類學科中選報最多八科，而除了中國語文、英國語文、中國歷史、中國文學及英語文學外，其餘甲類科目可選擇以中文或英文應考，考生應按其需要和能力選擇。而學校為考生輸入報考資料後，會向考生派發「考生報考資料核對表」，考生應留意是否選擇了正確的卷別或單元，如有任何錯漏，應立即通知校內的考試事務主任，並於校長批核報考資料前作出更改。

而當報名申請獲校長確認後，學校會向考生派發繳費單，考評局提醒考生在10月15日下午11時59分或之前繳付全部考試費，報考申請方屬有效。如果考生已通過在職家庭及學生資助事務處的入息審查，報考時可通過學校向考評局申請減免考試費。申請減免考試費的考生，亦應檢查「考生報考資料核對表」所列的類別（全額資助／半額資助）是否正確。