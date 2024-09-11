高小欺凌超40%受害者想復仇　幼聯倡學校採主動措施　設匿名舉報

香港欺凌情況發生率屬全球前列，高出台灣及美國。香港幼兒教育及服務聯會今日（11日）發布調查報告指出，有逾30%受訪學童曾遭受欺凌，而被欺凌的受訪者中有超40%想復仇，或會造成惡性循環。同時，受訪家長中超70%缺乏有關知識以應對子女遭欺凌。在教師方面，亦有過半教師稱沒有足夠時間處理欺凌問題。此外，精神科醫生表示，遭受欺凌的學生在其長大後也會持續受到影響，包括難以面對學生群體及持續服藥等。

幼聯高級項目經理劉德權表示，此次調查涉及528人，當中包括高小學童272人、家長131人及教師125人。調查結果顯示，有32.9%的受訪學童表示曾遭受過欺凌，有41.1%受訪受害人表示想復仇。在想要復仇的學童中，欺凌者和受害者造成了嚴重的惡性循環。劉德權還表示，行為怪異或外表怪異的學生會更容易被欺凌，分別佔比16%和13.8%。對於子女在校遭受欺凌，很多學童並不願意與家長反映，而家長則缺乏相關處理經驗。劉德權稱，此次調查發現只有30.5%的學生願意將自己遭受欺凌的事告訴家長。而家長在處理子女遇到的欺凌時，70.2%的家長缺乏證據收集和查證能力，還有53.4%的家長沒有足夠技巧處理此問題。劉續指，在教師處理欺凌事件方面，81.6%的受訪教師稱會將事件交由駐校社工負責，有57.6%的受訪教師表示自己沒有足夠的時間處理事件，還有48%的教師表示沒有足夠技巧去處理學生霸凌事件，顯示了受訪教師對處理欺凌問題有無力感。

幼聯總幹事程德智指出，調查反映了高小學生遇到欺凌事件不懂主動尋求幫助，會因害怕而隱瞞，其他同學則可能迫於同儕壓力而選擇沉默。她表示，家長和老師有責任主動展示更多關注在學童身上，留意其有否於學校遭受到不公對待。程德智還表示，駐校社工的人數不足，難以全面解決欺凌事件，還有部分教師在將欺凌事件告知家長後就缺乏跟進，未能及時為學生解決問題。程德智還指出，在另一項包含72個國家關於欺凌的調查中，香港是排名最高的，欺凌情況是台灣的3倍，同時也高於美國。

此外，精神科專科醫生陳蔓蕾指出，學生在遭遇欺凌後會出現包括其價值觀扭曲、社交恐懼、強迫症和創傷後壓力症等問題。她舉例，其一名病人曾在幼年時遭受過欺凌，至今雖成年但仍會害怕12至13歲的學生，不敢面對學生人群，即便在出街時也會特意避開學生群體。陳蔓蕾呼籲，學校必須採取主動措施，建立健全的防欺凌機制、定期開展反欺凌教育以及設立匿名舉報渠道，這樣才能讓學童在安全的環境中表達自己的困擾。