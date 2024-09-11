舒適堡沙田分店涉欠租　業主入稟追討逾673萬元

一度稱霸本地健身界的「舒適堡」在9月6日宣布「暫時全線結業」，舒適堡位於沙田連城廣場的健身中心及美容中心，被指今年6月起欠交租金及管理費等費用。業主昨（10日）入稟高等法院追討逾673萬港元，及交吉舖位。司法機構暫未排期聆訊。

原告為香港鐵路有限公司(MTR Corporation Limited） ，被告為Physical Health Centre (Shatin) Limited。入稟狀指，2023年5月19日，原告跟被告簽訂3年租約，租用沙田連城廣場3樓全層經營舒適堡健身中心，以及沙田連城廣場4樓19個舖位經營舒適堡纖體美容中心，月租131.9萬港元。

據原告指，舒適堡自今年6月1日起，欠交月租逾407萬港幣，連同141萬港元管理費，以及冷氣費、宣傳費及差餉，合共673.6萬港元，舒適堡亦沒有事前通知港鐵下，便在9月6日暫停營業。原告入稟，要求法庭下令舒適堡連本帶利支付欠款逾673.6萬港元，交吉兩層分店單位，並就違反租約賠償。

案件編號：HCA1825/2024