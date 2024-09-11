油麻地辣跑拒查飆逃案　司機匿藏逾一個半月終落網

今年7月24日晚上約7時，執法部門車輛在油麻地上海街一帶巡邏時，發現一輛跑車形迹可疑，於是上前截查。當時該車司機並無配合指示，反而加速撞向執法部門車輛，然後沿途逃走。警員隨即在附近搜捕，其後於廣東道再次覓得該車蹤影，並再次指令該名司機落車受查，但後者再企圖開車逃走。現場警員多次口頭警告無效下，使用警棍擊打該車車窗，並一度擎槍戒備。最後，涉事跑車撞向路旁一輛私家車，朝九龍城方向逃去無蹤。

同晚約8時20分，警員得悉涉事跑車被遺棄於土瓜灣區，經搜查後並無發現車內有任何可疑物品。至7月25日，警員在觀塘區拘捕一名姓梁(32歲)登記車主，涉嫌「狂亂駕駛」，他現正獲准保釋候查，須於9月下旬報到。

執法部門繼續調查本案，透過收集及分析情報，成功鎖定一名懷疑在當日駕駛涉事跑車的人士，並查出他匿藏於旺角區一酒店房間內，遂於昨日(10日)持法庭手令到上址搜查，並在房內尋獲目標人物，另於房內檢獲一條與涉事車輛同廠的車匙、一把長約30厘米的刀、一把彈簧刀、一支伸縮棍、4個懷疑冰壺，以及多張屬於他人的身份證、信用卡、駕駛執照、回鄉卡和一部懷疑用作讀取信用卡資料的讀卡器。

經初步調查後，警員以涉嫌「狂亂駕駛」、「管有他人身分證」、「盜竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「管有攻擊性武器」、「管有違禁武器」以及「藏有可作吸食毒品的工具」拘捕該名姓盧(40歲)男子。被捕人士報稱無業，現正接受扣查，執法部門將落案起訴他上述罪名，案件將於明日(12日)在九龍城法院提堂。

據了解，早前被捕的車主是將涉事跑車租予盧男使用。執法部門仍在調查案件，將會根據案中檢獲的證件真偽、相關武器是否牽涉其他罪行等作出追查。