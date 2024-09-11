兩長者墮電騙失37萬　港男涉收騙款被捕　正追緝在逃同黨

兩名澳門長者墮「猜猜我是誰」電騙，誤信「女婿」打傷人需賠償，並向上門「律師」交付賠款，最終二人合共損失37萬澳門元。當地執法部門接報調查拘捕其中一名香港「律師」，相信至少有一名同黨在逃。

被捕香港男子姓陸，34歲，報稱無業。案情顯示，上周三(4日)男長者事主報稱當日固網電話收到「女婿」來電，對方聲稱打傷人需要賠償，要求借10萬澳門元，並指稍後會有「律師」上門取款。事主信以為真，提款後在北區住所樓下將10萬澳門元現金交給由涉案陸男假扮的「律師」。未幾，事主再收到「女婿」來電索要更多款項解決事件，事主同日再交付5萬澳門元給陸某，翌日(5日)再按指示將7萬澳門元給付另一名「律師」。等候消息期間，因擔心女婿安危，於是致電女兒了解，此時事主才知受騙，於是報案求助，報稱損失22萬澳門元。

執法部門接手調查發現陸男當日犯案後已離開澳門。昨日(10日)下午，陸男再經港珠澳大橋口岸入境澳門作案，隨後收取另一名女長者事主15萬澳門元騙款。同日下午5時經港珠澳大橋口岸離境被截，警方在其身上起出15萬澳門元騙款，有人拒絕合作。

人員其後鎖定女事主身份，經了解，得悉其較早前亦接獲相同電話，被人以同一手法詐騙。執法部門表示，陸男涉嫌觸犯巨額詐騙及犯罪集團，案件送交檢察院處理，現正追緝在逃同黨及騙款下落。