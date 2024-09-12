經濟效益遠遜星洲　空談亞洲郵輪樞紐

啟德郵輪碼頭啟用逾10年，接待郵輪及旅遊效益卻遠遠差過競爭對手新加坡，而由本月到年底，有近30艘郵輪停靠郵輪碼頭，業界人士認為，港府若不能盡快提升設施，勢在新一輪競爭中敗北，因為國家移民管理局今年5月15日已宣布，在中國沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，港府當時還說香港要發揮「一程多站」示範核心區的角色，以推動香港郵輪業的發展，但香港有哪些優勢可作示範呢？

翻查郵輪碼頭官網，從9月至年底的船期顯示，今年第4季有近30艘郵輪會停靠，不過，當中20多艘或航次均是以本港出發的郵輪行程，主要由兩間不同郵輪公司營辦，相關行程對象主要是香港人或鄰近城市旅客，一般在啟德登船、出遊幾天後又在啟德落船。至於像「鑽石公主號」船停靠香港的郵輪，且一艘船可帶來數千名旅客食、買、玩者，其實只有6艘，吸客作用有限。

業界人士表示，政府曾表示香港是亞洲郵輪樞紐，要抓緊機會配合國家移民管理局宣布的新政策，吸引國際郵輪公司開發更多包括內地港口和香港的郵輪行程，但至今沒見政府具體措施，促當局盡快行動。