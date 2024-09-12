截至今早7時接獲1357宗「舒適堡」舉報　涉款逾7千萬元

連鎖健身美容集團「舒適堡」突然宣布暫時全線結業，當局已成立跨部門專責調查小組處理有關個案。兩名舒適堡董事因涉嫌違反商品說明條例，昨日(11日)被香港海關拘捕，據了解，一男一女被捕人是「舒適堡」的始創人。海關今日(12日)表示，截至今早7時，共接獲1,357宗涉及舒適堡的舉報，涉及預繳健身及美容金額超過7,000萬港元，海關已聯絡逾500名舉報人助查，會先聯絡近期向舒適堡購買會籍或服務的舉報人。

海關表示，舉報人所涉及的金額，最多達180萬港元，最少一宗為99港元。涉案商戶在本月5日結業前一日，仍然銷售健身和美容服務，接受預繳式消費付款，涉嫌違反《商品說明條例》中不當接受付款罪行。海關稱，將循多方面搜證，包括涉案商戶結業前的營運和財政狀況，不排除有更多人被捕，至於是否起訴，要視乎有沒有足夠證據。

立法會議員鄧家彪在同一個電台節目表示，勞工處資料顯示，舒適堡約740名員工中，逾600人已向處方登記，估計8月份的欠薪逾1,500萬港元。舒適堡曾聲稱會有新投資者接手營運，目前已愈來愈不樂觀，不少員工冀政府調查該公司的金錢去向，戶口是否真的沒有錢，抑或將收入迅速轉走。