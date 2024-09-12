打擊冒牌應節物品　檢假月餅燈籠等拘5人

臨近中秋，香港海關於8月28日至9月9日展開特別執法行動，打擊出售冒牌應節物品，期間共檢獲26盒懷疑冒牌月餅，以及逾560件懷疑冒牌燈籠及餐具等物品，市值約28,000元。行動中，關員拘捕共2男3女(21至70歲)，將繼續打擊冒牌物品，不排除有更多人被捕。

海關利用大數據系統得悉有人透過網上平台出售冒牌月餅，透過試買及商標持有人協助下，鎖定兩個網上帳戶並搜查南區一個住宅單位，在單位內檢獲25盒月餅及28件餐具。有關月餅涉及仿冒多個不同品牌，包括一個並無生產設計月餅及餐具的皮具時裝品牌，有關假貨售價約600至800元。

此外，亦有冒牌貨物仿冒本地月餅品牌，抄襲其包裝盒外觀設計及註冊商標，惟在產品上有英文語句串法有誤，加上包裝印刷參差、外盒凹凸紋亦較正貨模糊。冒牌貨物印上的可食用日期亦與正貨批次不同，盒身防偽標籤的二維碼不能通過官方認證，部分更無貼上標籤。而月餅的獨立包裝上，繁簡體標籤亦與正貨不一。

海關相信被捕人以正貨價格約七成，招攬客人購買涉事冒牌月餅，惟事件涉及食物安全及品質，海關已安排樣本往政府化驗所化驗成分。另外，關員亦透過在市面巡查，在3間分別位於屯門及元朗的零售店舖，檢獲540個懷疑冒牌燈籠。海關指，市民如對貨物真偽有所懷疑，應先向商標持有人或代理商求證，並向海關舉報冒牌活動。