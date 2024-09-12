金融趙受審無律師代表　需處理法援分擔費　續還押至10.10再訊

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。至今年6月，趙在九龍城執法部門設置路障期間被截查，證實為通緝犯被捕，由2021年9月起計，相隔34個月後終落網。案件今（12日）在區院提訊。趙俊名沒有律師代表，據法官指，法援署表示原則上會批出法援，但被告須分擔費用。法官把案押後至10月10日再訊，讓他處理分擔費事宜。被告沒擔保申請，下令他繼續還押。

「上海仔」和其頭馬「金融趙」兩人同樣目無法紀，專興「着草」和「棄保」，前者多次被捕之下曾經有2次棄保潛逃記錄，加上於澳門方面他涉違法遭澳門部門通緝。「金融趙」亦有樣學樣，以欺騙手段逃避法律責任，直至近日落網。

翻查記錄，「金融趙」於2020年6月被控一項洗黑錢罪、兩項欺詐罪及一項以欺騙手段逃避法律責任罪。他及後獲法庭准保釋，條件包括5萬元保釋金；不得離境，包括不得到澳門及內地；須交出旅遊證件；須居住在報稱的住址，若住址有所更改須預早24小時通知執法部門；亦須每周一、三、五晚上6時至9時向執法部門報到；不得騷擾控方證人。

惟至2021年9月28日，「金融趙」未有到區院應訊，同案另一名被告向法庭表示，收到趙的短訊及醫生紙副本，稱趙有胃潰瘍及發高燒，醫生建議要接受隔離，批出3天病假；至同月30日，「金融趙」依然無到庭，執法部門曾到其報稱的將軍澳住所找他，以及致電其手機，但仍未能取得聯絡，法官遂正式頒布拘捕令，緝拿趙歸案，相信當時「金融趙」已經逃之夭夭。

另外，同案另一男被告陳浩鳴，被控兩項洗黑錢罪，涉款50萬港元，經審訊後被裁定兩罪罪成，去年10月被判處監禁30個月。

案件編號：DCCC 405、424/2021