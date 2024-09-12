南區搶先推「處處有熊貓」吸遊客　熊貓巴士茶果綵艇遊避風塘

本港經濟復甦步伐緩慢，市道疲弱。為吸引更多遊客及在港消費，內地曾提出「香港無處不旅遊」，而隨着要香港即將有6隻大熊貓，不少人建議政府應搞熊貓經濟， 而南區在本月下旬將推展「處處有熊貓」。一系列的活動包括熊貓巴士、穿梭避風塘的「熊貓綵艇漁港情」，海濱長廊等熱點亦設大型LED熊貓天幕及75隻活潑熊貓布置，甚至會推出熊貓造型茶果。

南區區議會提振地區經濟專責工作小組提交區議會的文件指出，不單止有盈盈、樂樂，加上早前盈盈誕下的龍鳳BB，以及即將由內地來港的一對大熊貓，南區增添了4名新成員，合計會有6隻大熊貓，故小組提出了有關「處處有熊貓」的一系列活動。

當中有熊貓巴士，將於本月20日後至11月將行走港島75號巴士線，亦會舉辦以大熊貓及南區特色漁港為主題的「熊貓綵艇漁港情」，多艘傳統舢舨將化身為閃亮繽紛的熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，市民和遊客可於9月中旬開始於網上登記，有750個免費名額，包括 75個有需要家庭，於本月29日至10月1日期間的指定時段乘搭。乘客在綵艇上可沿途欣賞南區獨特美麗的避風塘夜景，同時體驗香港仔的傳統漁港文化。

南區各個人流較多的地點將設有繽紛燦爛的燈飾、大型LED熊貓天幕及75 隻活潑熊貓布置，增添歡樂氣氛，吸引市民開心「打卡」，地點為香港仔海濱長廊、鴨脷洲風之塔公園、黃竹坑地鐵站附近大王爺廟前空地及利東港鐵站A1出口空地。

有人氣亦要有財氣，區內商戶除推出限定優惠，更積極響應處處有熊貓系列活動，推出可愛熊貓造型小吃。茶果是香港的非物質文化遺產，熊貓造型茶果由社企「糕點時光」的中高齡基層婦女親手製作，內裏為手炒的花生餡料。另外，「大記糕點」亦會推出熊貓糕點及飲品。

為迎接4隻新加入的大熊貓成員，南區吉祥物「樂雨」亦化身為熊貓飼養員，以不同形式現身多個熊貓主題的慶祝活動，而南區的街道、燈柱及牆身上懸掛了熊貓主題的旗幡，並於香港仔中心特設熊貓主題的「打卡站」，亦會繼續與海洋公園和地區團體合作，考慮籌辦探訪大熊貓旅行團、大熊貓保育團等。