中秋節期間　康文署部分場地延長開放

康樂及文化事務署今日(12日)公布，下周二（17日）及周三（18日）為中秋節及中秋節翌日，轄下部分場地會於中秋節期間延長開放時間或實施特別安排，方便市民賞月或追月。康文署強調，會調配人手在轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

延長開放時間或實施特別安排的場地，包括愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚在下周二開放時間延長半小時至晚上11時；佐敦谷公園下周二開放時間延長兩小時至翌日凌晨1時；牛池灣公園開放時間延長一小時至午夜12時。至於維多利亞公園中央草坪在中秋節翌日的凌晨2時至5時暫停開放以進行清潔工作。

康文署呼籲市民，切勿煲蠟或放孔明燈，必須保持地方整齊清潔。根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或溶化，或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。而根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為；或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2,000元及監禁14天。署方職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款3,000元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。