43%認為僅靠生活習慣可控壞膽固醇　醫生指患者對過高認知不足

體重或與高壞膽固醇無直接關係，體型纖瘦者亦可能有壞膽固醇過高問題。組織「關心你的心」今日（12日）發布了一項針對港人壞膽固醇管理的調查報告。報告中指，受訪者中有約70%人在近5年內確診壞膽固醇水平過高，還有25%的人曾經歷過中風或心臟病。醫生表示，任何年齡或體型都有可能壞膽固醇超標。患者李先生表示，自己體重正常還經常運動，但仍突發心絞痛並確診冠心病的情況。

關心你的心主席梅卓能表示，是次調查在今年7月，共訪問了1,316名18歲以上、曾出現壞膽固醇過高的香港市民。調查發現，有70%的受訪者在近5年確診壞膽固醇過高，受訪者中有24%的人曾經歷過心臟病或中風，還有22%的人曾患冠心病。梅卓能指出，不少病人會輕視病情惡化的嚴重性，有13%的受訪者即便驗出壞膽固醇過高也對其壞膽固醇水平不太關注。有43%受訪者認為僅靠生活習慣就能有效控制。梅表示，患者普遍對壞膽固醇水平的控制欠缺足夠關注以及主動性不足，調查還反映了病人對治療壞膽固醇過高的認知水平不足，同時應加強相關公眾教育。

心臟科專科醫生王國耀表示，壞膽固醇過高的患者身體通常無任何警號，需透過驗血作診斷並及早治療，任何體重、體型及年齡都有機會壞膽固醇超標，若家人有心血管疾病史更應多留意。王國耀指出，其實壞膽固醇理想目標水平應人而異，心血管疾病風險中等的人壞膽固醇目標水平最好是小於等於2.6mmol/L，高心血管疾病風險者則為小於等於1.8mmol/L及原來水平的一半或以下，而極高心血管疾病風險者則為小於等於1.4mmol/L及原來水平的一半或以下，其實血液中壞膽固醇水平應降至愈低愈好，即便壞膽固醇小於1mmol/L也無已知副作用。王國耀還表示，壞膽固醇每下降1mmol/L，心血管疾病風險就會減少20%。同時，在治療壞膽固醇過高時也應循序漸進，開始可使用他汀類藥物，若未達治療目標可合併使用膽固醇吸收抑制劑。若仍未達目標則可合併使用PCSK9抑制劑，預計可降低85%壞膽固醇。

患者李先生表示，其起初認為自己身體健康，不僅不會超重同時也有運動習慣，但某天卻突發心絞痛，隨後確診了冠心病。李先生表示，醫生起初是給其開了一些薄血丸和降膽固醇的藥物，並在之後接受了手術後病情才緩解。李先生提到，自己家人就曾患過心血管疾病，但其起初並無重視，忽視了心血管疾病的家族遺傳情況。目前自己的壞膽固醇水平則為0.8mmol/L，但仍有定時服藥及保持健康生活習慣，以避免疾病復發。