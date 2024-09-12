議員促康文署改善泳會抽泳線安排　遏止圍標杜絕換線炒線

針對公眾泳池泳線資源緊張的現象，有議員聯同游泳界人士今日(12日)與康文署代表會面商討改善措施，並提出要遏止圍標，杜絕換線、炒場及炒線的情況，希望未來以泳會為單位進行分配泳線抽籤，及限制每份申請最多只能抽取3個地區的公眾泳池泳線。

議員何敬康聯同前港隊泳手方力申與同康文署及文體旅局代表會面，何指有報道指公眾泳池出現圍標情況，有些泳會透過4或5個泳會以增加成功中籤機會，繼而以換線形式分配資源。他說分別跟康文署和泳總討論此事，認為要遏止圍標，抽籤系統是有優化空間，提議限區限量，即限制每一個泳會未來可入紙申請抽籤的數量，每間泳會限3張紙、3個區；過去不能享有抽籤權利的競賽屬會在不久將來會納入抽籤系統，沒有註冊泳手的屬會則不可參加抽籤系統。

至於50米主池的使用，目前主要按泳總的中央分配系統，根據三級屬會的計分制度安排，何指與泳總有共識，要把制度優化，未來同泳線有關的計分制度，會設參加人數、泳手要求等條件，供競賽屬會租用50米主池的門檻。主池的較少租用的時段，會開放公眾使用。

他又指近日康文署轄下的公眾泳池的巡查相當嚴謹，泳會亦十分自律，冀力度可延續下去，康文署和總會加緊合作，將換線、炒場及炒線的情況減至最低甚至杜絕。

對於「精英訓練先行計劃」，他希望署方先在兩個具有主池和訓練池的公眾泳池推行計劃，提早開放時間，由早6時至8時，公眾可參與精英訓練，或競賽屬會和高水平的泳班訓練；現時精英巔峰訓練時間為下午5至7時。全港的公眾泳池容許一小時封池供泳會使用，而先行計劃則把4點半至6點半預留給泳會作精英訓練，並根據現行泳總計分制分配泳線。他指康文署對建議反應正面，會內部研究人手及資源分配，以及物色適合泳池進行計劃。