綠置居2023下周四揀樓　房委會指超額認購23倍反映單位受歡迎

「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2023」即將於下周四（19日）開始揀樓。在申請期內，香港房屋委員會共收到約5.6萬份「綠置居2023」申請表，包括由「出售居者有其屋計劃單位2023」保留至「綠置居2023」的申請及新申請。房委會發言人表示，今期超額倍數約為23倍，反映今期推售的綠置居單位相當受歡迎。

房委會表示，考慮到以往銷售計劃所顯示買家的偏好，今期將不會提供面積較小的甲類單位。而今期「綠置居2023」新推售的綠置居發展項目長沙灣麗玥苑共提供2,359個單位，實用面積介乎約280平方呎至約646平方呎；另外亦可揀選約300個在「綠置居2020/21」推售的鑽石山啟鑽苑及在「綠置居2022」推售的油塘高宏苑和馬鞍山錦柏苑未售出或因買賣協議撤銷而收回的單位；及新一批約350個租者置其屋計劃回收單位。

房委會會按申請類別的優先次序，分批發信邀請合資格申請者在指定時間前往觀塘綠置居售樓處選購「綠置居2023」推售的單位。按現行定價機制，綠置居單位的折扣率會較上一次居屋銷售計劃的折扣率高10%，今次推售的所有綠置居單位的折扣率為評定市值折減48%，麗玥苑單位的售價介乎約154萬港元至約461萬港元不等，平均售價大約為247萬港元。

發言人表示，按照麗玥苑約247萬港元的單位平均售價計算，假設承造單位售價9成半的按揭、按揭還款期為30年及按揭利率為4%，綠表申請者每月按揭還款額只為11,200港元。