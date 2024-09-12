女子腦手術後中風　昏迷兩年肺炎離世　裁判官裁定死於自然

一名女子2018年在九龍法國醫院接受腦手術，由醫生馮正輝處理，2020年離世。死因庭早前就死者死因展開聆訊。醫生馮正輝、醫管局等被列作利害關係方。各方昨（11日）完成結案陳詞，死因裁判官今（12日）裁定死者死於腦膜炎所導致的支氣管肺炎，屬死於自然。死者家屬裁決後指，尊重法庭判決，已就事件向醫委會投訴，冀公平公正作判決。

今次研訊的對象是女死者陳偉瓊，1958年3月出生，終年62歲。證供顯示，2018年11月1日，她在聖德肋撒醫院接受腦部手術，手術後中風，其後一直昏迷，之後轉往東華三院馮堯敬醫院，2020年12月23日病情惡化，同日離世。本案不設陪審團，由死因裁判官林希維審理，死者家屬有法律代表。

死因裁判官指，由於女死者親屬已經就事件提民事訴訟，因此裁決會比較簡短，並裁定死者死因是腦膜炎所導致支氣管肺炎，屬死於自然。針對切除腦膜瘤程序中使用超聲波事宜，死因裁判官認為應該交由院方作臨床判斷；而探訪安排方面，因事發時正值新冠肺炎，當局實施恩恤探訪安排，如今相關措施已有更新；因此法庭不就上述兩點作建議。死因裁判官最終只向醫管局和東華三院馮堯敬醫院作出一項建議，即死者死亡時間，應為醫生完成心電圖確認死者心跳停止的的時間。

案件編號：CCDI-1/2021