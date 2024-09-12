上學年周年健康檢查出席率71.3%　高於疫前水平

衞生署今日(12日)表示，超過417,000名中小學生於2023/24學年到學生健康服務中心接受周年健康檢查；截至上月31日，整體出席率為71.3%，高於2019冠狀病毒病疫情前2018/29學年69.9%的水平。

於2022/23學年，大約13%的中小學生，因在學生健康服務中心未能通過視力測試等原因被轉介至健康評估中心的視光師作進一步視力評估。2024/25學年衞生署學生健康服務提供的周年健康檢查服務現已接受報名，報名表格已經透過學校派發給家長/監護人/學生。署方呼籲所有合資格中小學學生在本學年參加檢查。

學生健康服務會在本學年試行「網上報名申請」，以簡化申請程序及進一步鼓勵學生參與。試行網上報名的學校會向學生及家長/監護人提供一個獨有的二維碼，以便利他們透過網上平台報名。目前已有70間學校參與試行計劃。衞生署會總結試行計劃的經驗，以決定全面推行網上報名的時間表。

為及早識別有健康問題的學生，以適時提供建議和介入，參加服務的學生會獲安排到指定的學生健康服務中心接受健康檢查、個別健康輔導及健康教育。中心會為學生提供一系列針對不同發展階段的健康需要而設的健康服務，包括生長監測、視力、聽力和脊柱側彎篩查、身體檢查、健康行為和心理社交健康評估、個人健康輔導、健康教育和疫苗補種。如發現學童出現健康問題，會轉介他們至學生健康服務轄下的健康評估中心、醫院管理局轄下專科診所或其他合適機構接受進一步評估及治療。