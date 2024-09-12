市民外出旅遊頻繁　雙疫仍流傳　醫學會倡10月高峰前接種流感疫苗

本港今年1月中旬冬季流感季節活躍程度持續上升，並在4月下旬至5月上旬反傳統升至高峰，流感季節持續了28個星期。香港醫學會指市民外出旅遊頻繁，加上新冠病毒仍在流傳，有市民曾中流感後以為已產生抗體，但一兩個月後再中招，建議市民在在10至12月流感高峰前及早接種流感疫苗。

香港醫學會會長鄭志文稱，上個流感季節持續了28個星期是不常見，主因為病毒初期主要為甲型(H3)流感，至4月開始則轉為甲型(H1)流感。

流感疫苗分為滅活流感疫苗、重組流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗，此3類疫苗均獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席暨感染及傳染病科專科醫生曾祈殷解釋指，現有的研究數據顯示，重組流感疫苗可能比標準劑量的滅活流感疫苗對長者群更有效，對預防流感疾病提供適中的保護力。另外，海外研究及臨床經驗普遍顯示噴鼻式減活流感疫苗能提供的保護力與滅活流感疫苗相若。

至於市民應接種「三價」或「四價」疫苗？曾祈殷表示，在香港「三價」和「四價」滅活流感疫苗均獲建議使用，以「三價」疫苗而言，所建議的通常會納入兩種屬甲型的流感病毒（一種H1N1和一種H3N2）和一種乙型的流感病毒，而「四價」疫苗就會額外添加一種屬乙型的流感病毒。一般而言，「三價」疫苗預期可以預防大多數的流感個案，而「四價」疫苗則可能提供對抗乙型流感的額外保護。