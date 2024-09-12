特快公屋編配兩凶宅新上榜　分別發生情殺及照顧者殺子案

等上樓等到頸都長，有人寧願住凶宅！特快公屋編配計劃的公屋自選單位程序於今年9月16日開始進行，向來會將不受歡迎的公屋單位釋出讓輪候人士挑選，今期計劃提供約2,000個公屋單位，當中更不乏發生兇殺案的凶宅公屋。而今年有兩間凶宅新上榜，分別是東涌滿東邨滿順樓及葵涌葵芳邨葵仁樓的單位，發生情殺及照顧者殺子案；去年上榜的11個凶宅單位則不在名單之上，相信早已被揀走。

新上榜的葵芳邨葵仁樓曾在今年發生兇殺事件。記者翻查資料發現，該單位在5月13日發生照顧者倫常慘劇，一名女子與其子被發現雙雙倒臥在床上，據知女死者在20多年前與丈夫離異，此後與兒子相依為命，近日因發現患有心臟病，疑憂心無力照顧有智力障礙的兒子，故與子一同燒炭尋短，案件被列為自殺及謀殺跟進。

而另一間滿東邨滿順樓的凶宅則在2021年發生雙屍情殺案。據知女死者在失蹤後家人遍尋不獲，後來被發現倒斃在男友家客廳的一張床上，頸部有明顯被手掐緊的痕迹，而雙手手腕亦有被綑綁痕迹；男死者當時則以尼龍繩在廁所上吊。當時執法部門在場檢獲遺書，相信由男死者書寫，透露自己不開心及有輕生念頭等，事件或涉及情殺。

葵芳邨葵仁樓的凶宅目前已翻新，屬2至4人單位，樓面面積為29.89平方米，租金為1,883港元。而另一位於滿東邨滿順樓的凶宅單位則仍在翻新中，樓面面積為21.45平方米，租金1,439港元，由於該單位屬和諧式和前身為居屋或私人參建居屋或可租可買計劃的大廈，以及在1992年或以後落成的大廈，故申請者入住後不可以即時申請租金援助。

根據房屋署資料顥示，目前可供揀選的獨立單位共有984個，除凶宅以外，當中也有不少是發生追討欠債事件、自殺或意外死亡事件、或有人自然身故等；另有18個長者住屋單位可供揀選。房屋署又指，首批為2人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者，房屋署會視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據各合資格申請者的揀選單位優先次序、地區及單位類別選項，分批邀請他們出席揀選單位程序。