廉署起訴公屋建築項目分判商2名前工頭　收受工人賄款

廉署起訴公屋建築項目分判商的2名前模板工頭。

廉政公署今日12日)落案起訴公屋建築項目分判商的兩名前模板「工頭」，控告二人涉嫌從兩名工人接受及索取共約4.4萬港元賄款，作為令兩名工人獲分判商聘用的條件。二人均獲廉署准予保釋，下周一(16日)在觀塘裁判法院答辯。

謝藍雄淇，33歲；劉偉，47歲，同為碧海土木工程有限公司 (碧海) 前模板「工頭」，前者被控七項代理人接受利益罪名，後者則被控一項代理人索取利益罪名及一項代理人接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。

案發時，碧海是觀塘一個房屋署轄下公屋建築項目的模板工程分判商。兩名被告擔任模板「工頭」，負責監督其他模板工人工作。謝藍雄淇涉嫌於2021年12月至2022年6月期間，先後七次從兩名工人收取合共約3.9萬港元元賄款，作為該兩名工人能獲碧海聘用的條件。劉偉則涉嫌於2022年7月，以同樣名目向上述兩名工人索取回佣，並由其中一名工人收取了4,800港元賄款。

廉署早前接獲相關貪污投訴，調查後發現該兩名工人日薪為1,450港元，兩名被告涉嫌向他們收取每日200港元賄款。碧海禁止僱員索取或接受利益以協助他人獲碧海聘用。