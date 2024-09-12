的士記分制本月22日生效　兩年扣滿15分將被停牌

的士服務質素近年備受關注，運輸署表示，《的士司機違例記分條例》將於本月22日起生效，兩年內被記15分或以上之的士駕駛者，首次將停牌3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。署方表示，記分制旨在加強對的士司機不當行為的阻嚇力，以打擊業內違規行為，提升的士服務質素和行業形象。

記分制涵蓋影響的士服務質素，而現行法例中刑罰較高的11項與的士司機相關的罪行，包括濫收車費、故意拒絕或忽略接受租用、沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地等。該11項罪行按嚴重性被劃分為三級，分別給予10分、5分及3分。若因干犯有關罪行被定罪或負上繳付定額罰款的法律責任，會被記相應的分數。

在記分制下，當的士司機在任何兩年期間，若被記8至14分，運輸署署長會向司機送達違例記分提示；若被記10分或以上，司機亦會收到一份強制修習的士服務改進課程通知，並須在指定限期內自費修習以及完成有關課程。若無合理辯解而沒有遵從有關要求，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款5000港元及監禁一個月。所有被記分的的士司機均可修習的士服務改進課程，在完成有關課程並通過考試後，可從先前被記分數總數中減除3分。