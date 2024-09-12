指葵涌街市糞水倒流　空置攤位無法出租　承租商怒告房委會促維修

由房委會管理的葵涌街市被揭衛生惡劣。在葵涌街市擺攤檔19年的承租商，昨（11日）入稟高等法院，指葵涌街市受水浸、天花滲水、冷氣失靈等問題困擾多年。據承租商指，去年跟房委會傾續約時，房委會答應改善。惟續約後問題依舊，甚至變本加厲，有夾雜排泄物的污水湧入街市，影響商戶營業。承租商指房委會沒有兌現續租時的承諾，也沒定期維修和檢查水管，要求法庭頒令，房委會立即展開維修工程及賠償。入稟狀沒有列明具體索償額。

原告為利揚投資有限公司（Goldrise Investment Limited），被告為香港房屋委員會 。被告是為葵涌商場業主，管理葵涌街市和兩層商場。入稟狀指，早於2005年，原告開始向房委會承租位於上葵涌村上角街葵涌商場地下的葵涌街市。2023年11月17日，以月租100萬簽訂3年租約，生效日期為2923年11月1日至2026年10月31日。

原告指，2017年至2023年間，葵涌街市一直面對不少衛生問題，包括管理處天花滲水、冷氣系統失靈，鹹淡水水管堵塞爆裂。其中在2023年2月，上角街出口沙井多次堵塞，令街市充斥污水，至少一次水浸至腳踝，令租戶無法開舖做生意。同年3月，街市天花板鹹水渠漏水，街市管理處的電子產品遭受損壞；房委會安排為葵涌商場通渠，卻多次損壞排水渠，令街市天花板嚴重漏水。約於去年6月，原告跟房委會物管部門開始商討續租時，提出上述問題，並表明續約意欲不高。到了10月，房委會代表承諾改善街市環境，包括更換水管和安裝冷氣。出於這原因，原告才在11月17日，以100萬港元續約，表明如果房委會陳述失實，原告方不會續約。

然而，之後街市環境問題持續，甚至惡化。2023年11月24日，房委會維修商場水管，卻導致污水濺到街市商戶。同月27日，街市廁所附近的沙井堵塞，夾雜糞便及排泄物的污水湧至街市，攤檔傳惡臭。2023年12月起，葵涌街市冷氣機系統故障。2024年3月28日，上角街入口的消防喉轆漏水，4月及5月分別出現天花水管滲水，攤檔天花水管破裂。截至入稟當日，街市仍受水浸問題困擾，大部分冷氣機故障。原告指，房委會沒兌現續租時的承諾，沒有定期維修和檢查水管，及保養冷氣機系統等，屬違反租約。原告形容街市環境非常不衛生，被迫放棄出租空置攤位。因此要求房委會賠償，但入稟狀沒有列明索償額。

案件編號：HCA1821/2924