上水搗賣淫及洗黑錢集團　37人被捕包括黑幫主腦

大埔區執法部門一連三日(10至12日)進行代號「鐵炮」的打擊黑幫操控賣淫及洗黑錢行動。該部門留意到一個由今年起活躍於上水區、由黑幫操控的賣淫集團，經深入調查後共拘捕39人，包括集團主腦，骨幹成員及37名性工作者。部分被捕人相信有黑幫背景，行動成功堵截該集團的犯罪得益。

警員經深入調查及情報分析，發現該集團利用內地社交應用程式，招攬內地性工作者以雙程證到港，並入住上水區唐樓單位作賣淫活動。集團會抽取約一半的「肉金」，並將現金存入用作洗黑錢的本地傀儡戶口。行動期間，警員於上水6間由該集團操控的樓上足浴店進行放蛇，並以涉嫌經營賣淫場所及協助經營賣淫場所，拘捕14名女子(34至54歲)，其中8人另涉嫌違反逗留條件，同時檢獲避孕套，按摩油，毛巾及性感衣物。另外，警員於昨日(11日)聯同入境處人員在區內15間「一樓一」單位進行放蛇行動，拘捕18名女子(26至54歲)，涉嫌違反逗留條件。

就針對集團的洗黑錢行動，執法部門進行深入調查，發現主腦及骨幹成員戶口有不尋常交易活動。集團首先以「中間人」向性工作者收取每宗由數百至數千港元不等的「肉金」，再由傀儡戶口清洗犯罪得益。經分析後，發現集團利用該些戶口共清洗約1,900萬港元犯罪得益。至昨日採取拘捕行動，以「洗黑錢」罪名拘捕集團男主腦及男骨幹成員(40及30歲)，他們分別報稱司機及運輸工人，警員於他們身上檢獲涉案戶口的銀行卡，並凍結一個該集團疑用作洗黑錢的戶口。

行動相信已成功瓦解一個賣淫及洗黑錢集團，執法部門強調，經營賣淫場所為嚴重罪行。根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第139條，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理／協助管理，或以其他方式掌管／控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可處監禁3年。並重申，「洗黑錢」屬嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高的刑罰是監禁14年。