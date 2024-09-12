換錢為誘詐騙女子435萬元　兩男被捕起回240萬元

有人訛稱認識一名「豪客」需兌換500萬港元，可搵快錢，詐騙女子435萬港元。澳門執法部門拘捕內地及當地共2名男子，起回其中240萬港元。案件仍待查。

被捕兩名男子分別姓李，42歲，內地人，報稱廚師；姓黃，43歲，澳門人，報稱商人。女事主是澳門人，與李男多年前因貿易生意認識。案情指，前日(10日)下午4時許，懷疑李男以換錢為誘，向事主稱「豪客」需兌換500萬港元，但李男只有65萬港元遊說事主出資435萬港元，即可獲2.4萬港元報酬。事主信以為真，準備好現金後交給李男，隨後兩人一同前往路氹某娛樂場大堂，與一名涉案男同夥匯合，李男將事主的435萬港元交給對方，男同夥收錢後訛稱該名「豪客」正在路氹另一娛樂場賭博，事主要求李男及男同夥一同前往尋找對方。

隨後3人到達目標酒店，李男要求與事主在前場外等候，由男同夥帶錢入內搵該名「豪客」，孰料有人一去不返。由於10多分鐘後仍未見人出現，事主與李男入內遍尋不獲，懷疑受騙，帶同李男報案，聲稱被人詐騙。澳門執法部門經調查發現，李男沒有65萬港元現金，所謂「豪客」亦不存在，懷疑有人交錢給同夥後，藉口等候拖延事主，以便同夥攜款離開。

男同夥攜款入賭場後，隨即由另一門口離開，再到氹仔另一娛樂場內商舖，將240萬港元交給店舖負責人黃男，要求黃男轉出人民幣到指定內地帳戶，懷疑黃男收取9萬港元報酬，處理不明來歷大量現金，人員隨後在店舖起回該240萬港元。調查期間，涉案兩人拒絕交代案情，人員將追查其餘贓款去向及涉案人下落。案件涉巨額詐騙及贓物罪，移送檢察院處理。