人車爭路重災區易添亡魂　《東呼》盤點4大交通黑點

本港人車爭路亂象頻生，去年錄得17,189宗交通意外，按年上升14%，涉及2,751名行人傷亡，當中62人死亡。《東呼即應》落區盤點4大交通死亡陷阱，包括旺角彌敦道、山東街交界、大埔運頭塘邨等路段，行人亂過馬路險象環生。大律師指，行人亂過馬路干犯《道路交通條例》，最高罰款2,000港元，罰則相對較輕，但強調不能忽視司機駕駛車輛可帶來的潛在危險。關注組織則分析，要多加交通燈及防止車輛違泊，以改善人車爭路的情況。

4大交通死亡陷阱中，旺角彌敦道、山東街交界連續兩季被運輸署列為A類交通黑點，即過去一年內發生6宗或以上涉行人傷亡交通意外，或9宗或以上涉及傷亡的交通意外。山東街近彌敦道其實設有行人過路處，不過非常接近彌敦道，當車輛轉入山東街時，幾乎會與行人相遇，而且該處經常出現人車爭路。

天后電氣道清風街同樣連續兩季被列為A類交通黑點，該處路口位於清風街天橋底，路面較暗，交通標誌放在天橋柱上，或者會令駕駛者混淆；而且行人過路處位置並非直接連接電氣道行人路，幾乎所有行人都會由天橋柱旁邊橫過馬路，位置與停車路口重疊，天橋柱亦會令駕駛者難以察覺行人。

大埔運頭塘邨因早前流傳「車cam」片段，3名長者於運頭塘鄰里社區中心對出位置攝車罅橫過馬路險釀意外，成為網民近期熱話。該社區中心對面正是巴士站、小巴站及商場，但需要繞路才可到達最近的行人過路處，不少網民指社區中心對出一小段不設欄杆的位置經常有長者亂過馬路。

至於巴路士街與克街之間的一段灣仔道，則有大量巴士站，兩個行人過路處與巴士站又有一段距離，成為行人亂過馬路的熱點。雖然欄杆已掛上相關警告標示，但目測仍然有大量追巴士行人選擇直接橫過馬路，經常出現驚險畫面。

大律師陸偉雄指，若駕駛者在馬路上撞到行人，會因應其駕駛態度決定干犯4種不同罪行，當中「不小心駕駛」罰則最輕，最高罰款5,000港元及入獄6個月，而「危險駕駛導致他人死亡」則最重，最高罰款50,000港元及入獄10年；而行人亂過馬路則會干犯《道路交通條例》第48條，最高罰款2,000港元。對於行人違規罰則相對較輕，他認同應該提高，但形容駕駛車輛可以是殺人武器，法律對司機有嚴謹要求有其必要。

街道設計倡議組織「街道變革」成員嚴卓衡則分析，本港道路設計往往逼行人在不安全情況下橫過馬路，因此要減少車禍，最有效方法是方便行人的地方加多地面交通燈過路處，盡量滿足行人過路需求；而行人輔助線或安全島附近，或多人過馬路的內街，亦應該要收窄路面，防止車輛違泊，行人毋須「攝車罅」，司機與行人亦一定看到對方，減少車禍風險。

嚴建議當局訂立道路零死亡重傷的目標，集中減少致命嚴重車禍，改善道路及街道設計，系統性地設計一個容錯的街道環境，即使發生意外亦不會容易造成死亡或嚴重受傷，例如加設更多安全或方便的過路處，並參考國內外城市做法，集中在內街加設減速平台或者每小時30公里低速區，令車輛慢行，減低車禍發生風險或撞擊的嚴重程度。