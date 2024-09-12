伊院血管造影機手術期間失靈　六旬患癌翁腦血管出血病危

伊利沙伯醫院為一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人進行栓塞治療手術時，血管造影機的屏幕未有正常顯示生物膠水在血管內的流向，醫生發現有生物膠水出現在病人腦內其他血管，病人的小腦血管亦有出血情況。病人現時在加護病房留醫，情況危殆。生產商檢查影機，當時的後台操作紀錄顯示，造影機在手術進行的時段內曾出現未有正常釋出X光射線的情況，出現有關情況的具體原因仍在調查中。醫院管理局已將事件通報衞生署醫療儀器科，並暫時停用相同型號的血管造影機。

醫管局今日(12日)公布事件，事發於周一(9日)，66歲男病人栓塞治療手術期間，正常情況下血管造影機會顯示病人腦部血管情況的實時影像。當醫生為病人注射生物膠水止血時，血管造影機的屏幕未有正常顯示生物膠水在血管內的流向，醫生發現情況異常，為安全起見立即停止手術。其後醫生再次嘗試透過血管造影機掃描病人腦內血管情況，造影顯示有生物膠水出現在病人腦內其他血管，病人的小腦血管亦有出血情況，醫療團隊當時立即進行相應的治療手段穩住病人的情況。

醫管局對有儀器在手術期間運作出現異常表示關注。醫院會循流程及操作等不同方向檢視事件。生產商事後派人到伊院檢查血管造影機，當時的後台操作紀錄顯示，造影機在手術進行的時段內曾出現未有正常釋出X光射線的情況，出現有關情況的具體原因仍在調查中。醫管局與伊院的代表前日(10日)約見生產商，得知事件屬於罕見情況，起因至今仍未有確切定論。生產商已將事件通報總公司進行調查，醫管局的醫學工程人員會與生產商保持緊密溝通。

伊利沙伯醫院已暫停使用有關血管造影機。瑪麗醫院亦有一部同型號的血管造影機，亦會暫時停用。兩間醫院會改用其他醫療儀器進行有關程序，病人服務不受影響。