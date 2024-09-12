血管造影機手術期間失靈事件　製造商曾於7月底進行檢查

66歲男病人在伊利沙伯醫院接受栓塞治療手術時，血管造影機的屏幕未有正常顯示生物膠水在血管內的流向。醫生之後發現有生物膠水出現在病人腦內其他血管，小腦血管亦有出血情況。病人現時在加護病房留醫，情況危殆。衞生署昨日(11日)收到醫院管理局的報告。衞生署醫療儀器科會繼續密切監察情況，並與本地負責人作出跟進，以獲取事件詳情。

相關的醫療儀器名為Artis Zee Biplane，用於醫療程序時提供X光造影，屬於「醫療儀器行政管理制度」表列第III級一般醫療儀器，製造商為Siemens Healthcare GmbH。

涉事醫療儀器自2011年4月起安裝在伊利沙伯醫院，並由製造商進行定期維修保養，最近一次維修檢查在今年7月24日進行，未發現異常情況。事件發生後，本地負責人已於前日(10日)進行實地調查，並從系統中取得操作紀錄，以發送予海外製造商作進一步調查，以找出事件的成因。

根據本地負責人提供的初步資料，現時有兩間公立醫院及一間私家醫院採用該醫療儀器。衞生署除了與醫管局保持緊密聯繫外，亦會通知相關持份者，包括所有私家醫院及相關醫療專業團體，提醒他們有關事件，並要求他們如正使用有關儀器，應盡快與本地負責人聯絡。