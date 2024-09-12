大熊貓家姐孤枕難眠　響亮叫聲呼喚媽媽

大熊貓盈盈上月生下龍鳳胎，兩隻大熊貓寶寶出生將近一個月，從社交媒體曝光的相片及影片中可見，兩姐弟的「黑眼圈」及「小背心」越發明顯。牠們日漸長大，從海洋公園昨日(12日)深夜發布的影片可見，兩姐弟似乎離不開媽媽的懷抱，大熊貓弟弟在盈盈懷抱中香甜入睡，而大熊貓姐姐則保溫箱內孤枕難眠，不時發出叫聲，似想呼喚媽媽。

影片前半段，只見盈盈用左手掌托起熟睡的大熊貓弟弟，並用右手輕撫兒子的臉蛋及身體，又不時伸出舌頭舔向兒子，為其保持濕潤，而大熊貓弟弟則全程保持熟睡，似乎被媽媽抱住特別有安全感。影片後半段，則是大熊貓姐姐獨自睡在保溫箱內，但牠睡得並不安穩，頭仔不時向上抬起，發出響亮的叫聲，而手腳亦向前抓撥，似乎「扭計」想離開保溫箱，爬到媽媽的懷抱。

海洋公園今日(12日)發文提醒，公園會在大熊貓雙胞胎滿月前夕，即明日(13日)正午12點舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」，最快成功參與的815個參加者，可獲公園送出品牌自家豬腳薑醋禮卡乙張。有薑醋食之外，禮卡還會印上萌爆的大熊貓「家姐」及「細佬」照片，極具紀念價值！