校園減壓刻不容緩　機構攜手教導小五學生管理情緒

有機構調查指本港15歲以下青少年自殺率去年顯著上升，上周二（3日）開學第二日便有中學生疑受學業及生活問題困擾尋短不治。有學校聯同社福機構，教導小五學生學習社交情緒技能，有參與學生經過10個月的學習擺脫孤獨，交到朋友投入校園生活之餘，亦學懂表達自己所想，脾氣及性格也改善不少。

香港救助兒童會和善導會合辦「童感同行」計劃，並將計劃帶入小學，10個月的課程教導小五學生社交情緒學習，由專業導師帶領悉心設計的活動，並將之融合在常規課堂中，讓學生學習五大社交情緒範疇，包括自我認識、自我管理、社交覺察、人際關係及負責任的決定，提升其心理健康素養，促進社交情感成長，提升學童的幸福感。

參與計劃的旻旻自言，因幼稚園時曾被同學取笑，以往喜歡自己一個人，其母親亦指女兒以前曾發惡夢，夢中被困黑房，要抵擋怪獸保護自己，坦言為此擔心又無奈，不知如何幫女兒；但參加計劃後，她樂見女兒已走出心情低谷，學習享受校園生活，亦與跟家人多了溝通、改掉壞脾氣，性格也開朗了不少。

學習做負責任的決定是計劃的一環，旻旻自知成績未如理想，擔心下次升中呈分試會不合格，於是利用課堂上學到的方法解決問題，決心靠自己努力溫習，多做練習，希望成績會進步。眼見旻旻處事有計劃，其母親頓時放下心頭大石，坦言覺得旻旻「大個女」，即使升中亦不用為她擔心。

參與計劃的華德學校表示，計劃項目於常規課堂上課，對學校行政較方便，亦帶來豐富資源推廣社交和情緒資訊，計劃未來將計劃推廣至小一開始。