東方日報A1：葵涌街市糞水橫流　告房會反口唔修

由房委會管理的葵涌街市被揭衞生惡劣。在葵涌街市擺攤檔19年的承租商，於周三（11日）入稟高等法院，向房委會索償。承租商指葵涌街市受水浸、天花滲水及冷氣失靈等問題困擾多年，去年跟房委會商談續約時，房委會答應改善街市環境。惟承租商以月租百萬元續約後，問題依舊，甚至變本加厲，更有夾雜排泄物的污水湧入街市，影響商戶營業。承租商指房委會沒有兌現續租時的承諾，也沒定期維修和檢查水管，遂要求法庭頒令，要房委會立即展開維修工程及賠償。惟入稟狀沒有列明具體索償額。

房屋署回應指，葵涌街市於2005年落成，同年由原告公司承租，分租予個別檔戶並負責整個街市的日常營運及管理。房屋署稱一向重視轄下非住宅物業的保養和維修工作，對於承租者提出涉及維護和修理工作的請求，均會按照相關租約條款處理。署方又指個案已進入司法程序，不便作評論。本報記者昨到涉事街市，見到部分位置地面濕滑、牆角有積水，旁邊則放置了地拖。街市外面則有渠務工程正在進行。

葵涌西議員黃俊揚認為，葵涌街市出現漏水有部分是因污水問題，現時大窩口道及禾塘咀街一段污水渠管正進行復修工程，預計下月初會完工，屆時情況會有改善。議員陳安妮則指，早前到有關街市視察，未見出現嚴重漏水、滲水及水浸等問題，希望有關法律程序盡快解決，相關部門搞清楚權責問題，最重要及早維修好。

原告是利揚投資有限公司，被告是香港房屋委員會。被告是為葵涌商場業主，管理地下葵涌街市和樓上兩層商場。入稟狀指，早於2005年，原告開始向房委會承租位於上葵涌村上角街葵涌商場地下的葵涌街市。2023年11月17日，原告以月租100萬元簽訂3年租約，生效日期為2023年11月1日至2026年10月31日。

2017年至2023年間，葵涌街市一直面對不少衞生問題，包括管理處天花滲水、冷氣系統失靈，及鹹淡水水管堵塞爆裂。其中在2023年2月，因上角街出口沙井多次堵塞，令街市充斥污水，至少一次水浸至腳踝，令租戶無法開舖做生意。同年3月，街市天花板鹹水渠漏水，街市管理處的電子產品遭受損壞；房委會安排為葵涌商場通渠，卻多次損壞排水渠，令街市天花板嚴重漏水。

原告續指，約於去年6月，原告跟房委會物管部門開始商討續租時，提出上述問題，並表明續約意欲不高。到了10月，房委會代表承諾改善街市環境，包括更換水管和安裝冷氣。出於此原因，原告才在11月17日，以100萬元續約，表明如果房委會陳述失實，原告方不會續約。

然而，該街市的環境問題之後仍持續，甚至惡化。2023年11月24日，房委會維修商場水管，卻導致污水濺到街市商戶。同月27日，街市廁所附近的沙井堵塞，夾雜糞便及排泄物的污水湧至街市行人道及不同攤檔。2023年12月起，葵涌街市冷氣機系統亦出現了故障。2024年3月28日，上角街入口的消防喉轆漏水，4月及5月分別出現天花水管滲水，攤檔天花水管破裂。

原告指截至入稟當日，街市仍受水浸問題困擾，大部分冷氣機故障。原告指，房委會沒兌現續租時的承諾，沒有定期維修和檢查水管，及保養冷氣機系統等，屬違反租約。原告形容街市環境非常不衞生，被迫放棄出租空置攤位。因此要求房委會賠償。

案件編號：HCA 1821/2024

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