創科發展成果轉化　政府指要推動更緊密投產學研合作

港府推動香港發展為國際創科中心，但缺乏相關人才。為加速香港在創科發展，財金官員指其中一個策略是積極吸引重點企業和人才來到香港落戶，雖在吸引企業方面取得一定成績，但要把創科發展的成果轉化，必須促進推動更加緊密的投、產、學、研的合作及協同發展。

財金官員今日(13日)出席一個論壇時表示，自2022年底引進重點企業辦公室成立至今，已吸引超過100間創科企業落戶或擴充在港業務，涉及投資逾500億港元，創造逾1.5萬個就業崗位，而企業來港，可加速推動在內地、亞洲以至國際業務的拓展。

香港作為國際金融中心和創科中心，該官員指優勢在於香港是一個全鏈條的籌融資市場，不但包括股債市場，亦有蓬勃的風投、創投生態，近年亦大力推動創科發展，除繼續積極鼓勵基礎研究外，更着重成果轉化、商品化和新型工業化，為創科發展定明確目標和清晰發展藍圖，又提及必須要促進推動更加緊密的投、產、學、研的合作及協同發展。

該官員強調香港過去投入政策和資源支持，令本港在創科生態構建方面漸見成績，未來希望透過投資牽引，加速推動整個創科研發、創業、創新生態，以至產業蓬勃發展，讓其中的內生力、爆發力、創新力和發展動力，有更加大養分，是推動高科技、高效能高質量的創科發展，亦是因地制宜為香港創造新質生產力。