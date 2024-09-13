涉今年14宗住宅爆竊案　內地漢食髓知味事敗落網

本港於今年上半年爆竊案有上升趨勢，較去年同期增加約兩成，引起執法部門關注。警員根據深入調查及與內地機關情報交流，鎖定一名內地男子，相信他與今年1月至6月內，14宗案發於東九龍及新界南的住宅爆竊案有關，盜去包括現金及珠寶首飾等總值約51萬港元財物。

據初步調查所得，該名男子於2024年1月起多次以雙程證來港，他在不同地區踩線尋找目標單位，並針對低層或接近大廈平台的單位，於入夜後現身作案，趁住戶離開單位後，沿外牆水管或樓梯爬上平台，撬開單位窗戶潛入犯案，賊人期間又會更換衣服及戴上手套，以增加追查難度。

執法部門發現目標男子於9月7日由內地持雙程證入境，至9月11日下午，警員發現他再次出動，先後於黃大仙多個屋邨踩線，並於傍晚爬上目標大廈一樓平台準備作案，當時他試圖以螺絲批撬窗不果，打算沿途折返時被警員截獲。

警員隨即以涉嫌「企圖爆竊」拘捕該名34歲內地男子，並檢走涉案螺絲批、一批犯案時所穿着衣物及約1,700港元現金。該名男子已被扣查，稍後將被控有關罪行。執法部門提醒市民注意家居防盜，可加裝閉路電視或窗邊感應器等設施，並避免屋內存放大量貴重財物。