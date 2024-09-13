港投助初創「出海」　擬組外訪團先到東南亞及中東

港投公司稍後公布有關新資本投資者入境計劃下，管理部分的資本安排。

香港要搶人才、搶企業。港投公司行政總裁陳家齊指港投公司計劃明年聯動創科、創業及創投生態圈的工作更進一步，將籌辦初創企業外訪團，組織獲投資的企業外訪，助力香港品牌和故事「出海」，初步計劃先去東南亞及中東地區。

陳家齊今日(13日)在香港初創投資和發展高峰論壇上表示，未來將加強資本的引導力量，稍後會公布有關新資本投資者入境計劃下，港投公司管理部分的資本安排，探討和有往績、有經驗的創投基金和夥伴合作，以母基金或引導基金形式進行。

她又指港投公司將投資上海芯像生物科技、Emaldo Limited及玖治科技（香港），而連同之前投資的數間公司，投資企業分布於港投公司聚焦的3大賽道，即硬科技、生物科技，以及新能源或綠色科技。

在培育科技人才方面，她指隨着港投公司生態圈的持續發展，計劃聯動不同的企業和投資人，走進學校交流，也會安排跨學校、跨領域的討論，從年輕人視覺，探索和鋪墊香港創科、創業及創投的未來。

對於減息方面，她指市場預期美國息率將會回落，未來流動性會朝着寬鬆的方向發展的時刻，必須要把握好，用耐心資本鎖定目標方向，引導不同資本搭建起中間的路徑。