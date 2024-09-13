業界批政府統計中醫人數是「糊塗帳」　影響未來人手規劃

中醫醫院明年底啟用，有政黨公布的調查結果顯示65%受訪者認為中醫服務不足夠。有業界人士指本港目前對中醫人數的統計不全面，身故、移民及退休等人士仍包括在名單內，形容是「一筆糊塗帳」，影響未來規劃人手。

政府統計處數字顯示，2023年底本港有8,423名註冊中醫師；而該政黨指截至9月初本港有8,288名註冊中醫師。中大中醫學院院長林志秀指部分人士因移民及退休等因素已不在本港執業，但他們仍然被登記為本港註冊中醫，形容是「一筆糊塗帳」，本身是中醫師的議員陳永光更指曾有中醫師到期續牌才被發現已經身故。他們指政府只依靠8,288人的數據規劃醫療人手，市場普遍難聘請中醫，建議政府統計註冊中醫師實際應診時間並計算人手。

香港註冊中醫學會永遠會長朱恩指本港目前未有針對中藥配劑員的註冊制度，期望當局未來會有規範管理。陳永光則指市場上有「正骨師」之類的人士，沒有中醫、西醫或物理治療師等執照，涉及無牌行醫的問題，他建議改善中醫職級架構，把中醫納入公營體系及發展地區康健中心加入中醫師。

針對市場能聘請人手的問題，林志秀建議應提高中醫學本科生資助學額，並培養人工智能或市場策劃等跨學科中醫人才。政府在2022至2025學年的3年規劃中，將3間大學中醫學學士學位課學額由79個減少至70個。被問及在註冊人數不清晰的情況下需要增加多少學額才足夠應付市場所需，他期望3間大學可共增加15至20學額。陳永光補充，一般學者未必知道科研落地後如何推廣，因此需要跨學科中醫人才推廣。

另外，本身是中醫師的西貢區區議員李嘉欣表示，大部分小學生對中醫的認識只限於《三國義演》的人物華佗，建議當局在高小課程加入基本中醫知識，普及並從小教育。被問及相關課程應內容建議，陳永光指一些民間知識，例如「24節氣」、「體質」或菊花等基本草藥運用可納入普及教育，指已有相關教育專業的中醫學者着手研究，林志秀則建議應著基本重理論文化。