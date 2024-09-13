動議「哀悼」刺警疑兇判囚24個月　4被告刑期上訴得直改囚15個月

香港大學學生會評議會2021年 7月通過「哀悼」恐怖襲警者的動議，事後4名港大學生被控告違反《港區國安法》中的宣揚恐怖主義罪。4名被告於案件開審前均承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，在區院被判入獄24個月。他們均認為刑罰過重，向高院提上訴，案件今（13日）在高院開庭處理。高院裁定4人上訴得直，下調刑期至15個月，詳細理由會在3個月內頒布。

今日提刑期上訴4人是張敬生（21歲）、杜林丞亨（21歲）、郭永皓（22歲）及容頌禧（21歲）。他們均承認煽惑他人有意圖而傷人的交替控罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員。4人原被控的宣揚恐怖主義罪則獲撤銷。

本案同意案情指，張於案發時為港大學生會評議會主席，郭是學生會會長，杜林及容均為評議會成員。2021年7月1日銅鑼灣發生刺警事件，男子梁健輝刺警後自殺身亡。張於同月5日在評議會的Facebook帳戶發文表示評議會在兩日後進行會議討論刺警事件。張在會上帶領成員為梁健輝默哀，郭又指梁是為港犧牲的烈士，動議悼念他，杜林則為和議者；容稱事件非常重要及發生在「絕望」的一年，並邀請其他人表達意見。動議最終通過。郭於兩日後召開記者會並讀出道歉信，宣布撤回議案，學生會幹事會及出席記者會的評議員即時辭職，張沒有出席記者會。

案件編號：CACC 201/2023