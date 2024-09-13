2019年元朗站地盤1死1傷事故　承建商金門建築被罰款34萬

金門建築有限公司2019年涉及一宗元朗站物業發展地盤事故，造成一死一傷，註冊承建商紀律委員會今日(13日)刊憲公布書面裁決，裁定承建商因犯有與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，承建商須被譴責及罰款34萬港元，以及支付紀律委員會及屋宇署合共99,199港元的研訊費用。

2019年3月5日，元朗站一物業發展地盤發生致命事故，在搬移鑽樁機的過程中，兩組用於吊運操作的吊索，以繩索縛於鑽樁機平台的一段圍欄上；該兩組吊索掉下時，扯脫該段圍欄，而圍欄擊中其中2名在平台上的工人，引致他們墮下至鑽樁機中空部分的底部。兩名工人受傷，其中一名工人於兩周後離世。

涉事承建商為金門建築有限公司，因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》，被勞工處檢控，2020年1月7日在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款10.8萬港元。

鑑於有關定罪，屋宇署根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知註冊承建商紀律委員會，考慮向該承建商採取紀律行動。委員會於2024年6月28日對承建商展開聆訊，該承建商因犯有與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，須被譴責及罰款34萬元，以及支付紀律委員會及屋宇署合共99,199元研訊費用。