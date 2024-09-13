中秋假深港口岸出入境　單日料破88萬人次

內地下周日至二（15日至17日）將迎來中秋節假期，因應粵港澳民眾家庭團圓、假期出行、購物消費等需求增加，深港口岸預計迎來出入境客流高峰。深圳邊檢總站預測，中秋節假期間深港口岸日均出入境人數將達76萬人次，客流峰值料出現在下周日，突破88萬人次。

中秋節假期適逢周末，預計皇崗、羅湖等陸路口岸入境客流高峰提前出現在周六（14日），出境客流高峰出現在下周日，羅湖、福田、深圳灣口岸日均出入境人數分別超過20萬、17萬、12萬人次。皇崗邊檢站有關負責人指出，「拼假遊」、過境免簽擴容等多種元素疊加需求交織集中釋放，讓出入境客流量有望延續暑期雙向高峰態勢，預計皇崗、福田口岸兩個口岸日均出入境客流量將分別達到5.3萬人次和20.7萬人次。

客檢方面，中秋節假期皇崗口岸、深圳機場口岸實施24小時通關，其他口岸通關時間分別是福田口岸上午6時半至晚上10時半、羅湖和深圳灣口岸上午6時半至午夜、蓮塘口岸上午7時至晚上10時、廣深港高鐵西九龍站口岸上午6時半至晚上11時半、福永碼頭上午8時至晚上9時、蛇口郵輪母港上午7時至晚上10時半、文錦渡口岸上午7時至晚上10時。