破跨境洗黑錢集團拘14人　涉清洗逾2.3億元　受害人負債失遺產

執法部門在昨日(12日)採取「沉擊行動」，當中透過與銀行業界合作，成功搗破一個活躍於香港及內地的跨境洗黑錢集團。

今年8月，執法部門收到數家銀行的反映，指一些新戶口出現異常的現金提款狀況。警員於是與銀行協作，對可疑戶口作出分析及深入調查，發現該集團的成員涉嫌在今年6月至9月期間，利用43個本地銀行戶口，收取來自香港34宗騙案的騙款，其中包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，總涉款超過1,800萬港元，單一最高損失為254萬港元；而根據資金流向分析，相信該集團透過相關戶口及虛擬貨幣交易，清洗高達2.31億港元的懷疑黑錢。

調查又發現，該集團會招聘內地人士到香港一些虛擬銀行開立傀儡戶口，並收取犯罪得益。該些戶口持有人及後會將金錢轉匯到自己名下的傳統銀行戶口，並以現金方式提取，再到虛擬資產找換店購買虛擬貨幣。

昨日，執法部門展開埋伏行動，發現當中2名戶口持有人提取約40萬港元，再前往港島區準備購入虛擬貨幣。警員見時機成熟，即時以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕2人，同時亦搜查集團2個處所和全港多個地點，再拘捕12人。行動中，警員檢獲約154萬港元現金、多張銀行提款卡、手機及虛擬貨幣交易紀錄等證物。

被捕人士是11男3女(23至50歲)，當中包括集團成員及多名傀儡戶口持有人，其中13人是持雙程證的內地人，他們現正被扣留調查，稍後將會因有關罪名被起訴。

另外，警員在調查過程中，發現一些騙案的受害人曾將金錢存入騙徒操控的帳戶，並識別出更多潛在的騙案受害人。警員主動聯絡相關人士，阻截了103宗進行中的騙案。涉案受害人年齡介乎23至77歲，他們在騙案中損失的金額約4,700萬港元，經警員及時勸阻，才避免了合共2,400萬港元的進一步損失。

該些受害人之中，年齡最大的是一名77歲退休男子，他在網上結識騙徒，被對方游說進行虛擬貨幣投資，因此在今年7月至9月期間，將16筆、合共約148萬港元轉帳到騙徒提供的銀行戶口。受害人直至受到警員聯絡，方知自己墮入投資騙案，而他不但失去積蓄，更因向財務公司借款及按揭套現而背負債務。

另一名被勸阻的受害人是60歲的家庭主婦，她在今年初失去摰親，至8月心情較為平伏之際，不幸遇上騙徒。騙徒以開設網店為藉口，誘使她進行虛假投資，事主不虞有詐，將家人留下的大約300萬港元遺產轉入騙徒戶口，直到昨日收到警員提醒才發現中計，及時保住餘下遺產。