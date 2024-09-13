指港烈酒稅率高令內地酒商卻步　業界倡進口稅減至20%

本港2008年取消向酒精含量低於30%的飲品徵收進口稅，但維持烈酒的100%收進口稅。有業界人士希望政府將相關稅項減至20%，稱有助推廣中國白酒；帶動經濟旅遊。他們又稱港人飲酒量遠不達致癌標準，又而食物熱量作類比，指市民自行應計算酒精飲用量； 政府應加強教育。

中國白酒的酒精含量最低為28%，絕大部分都超過30%而被界定為烈酒。部分內地廠商或打算以文化相似的香港作貿易、轉口及拍賣地點，但因本港的高稅率而卻步。批發及零售界議員邵家輝指相信寬減烈酒稅之後能帶動經濟及旅遊，認為現時是時機拓展白酒市場。他指港府自2008年取消非烈酒進口稅，帶動了葡萄酒進口價在2007及2008年，分別增長了80%及45%；進口量更由3,043萬升急增至2012年的5,055萬升，他相信寬減稅項有助香港在烈酒市場提高競爭力，而相關經濟效益能彌補相關的7億港元稅收。

對於內地酒企對本港市場的擔憂，香港酒業總商會創會會長蘇又萍指出，8月曾有超過20個內地酒企來港考察，指他們因為本港高烈酒稅而有所猶豫。她指本港可以提供平台讓他們設立辦公室，他們帶來的強大消費額亦有能力在本港上市。她說內地威士忌廠房將在未來8至10年百花齊放，香港是很好的各種平台，認為即使只有一成經香港轉口亦能受惠。

有公司代表指中國白酒因稅率而受「不公平對待」，令本港未能發揮轉口港作用，又指有人寧願在內地購買白酒帶到香港、不願意在香港消費，指出人為的高稅率令香港發揮不到

應有作用，最終得不償失。

對於減稅後可能令市民飲用更多酒精，蘇又萍稱本港人均飲酒量約為每日6.2至5.5克，低於每日12克的致癌標準。她認為港人飲酒理性，只會以相同價錢購買更高質素烈酒，不會讓整體飲用量增加。她又用食物熱量作類比，說「多吃碳水化合物可能會肥」，建議政府教育市民計算酒精飲用量，而非以廣告嚇怕市民。她說業界會履行社會責任，將會合作設立酗酒熱線，本港現有「香港理性飲酒促進會」。