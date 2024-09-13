憂體育專員懸空礙發展　學者促加快招聘程序或增副專員

上任剛滿1年的黃德森以個人理由辭任體育專員，有學者擔心職位懸空會影響本港體育發展，指要找合適人選不容易，期望當局加快招聘程序，建議政府增設副專員或常務秘書長負責體育事務。

近年除了本地體育組織及賽事，亦有不同大型體育盛事。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，如果未來只由了解體育界的人士出任該職位，相關人士未必熟悉不同體育範疇，執行政策時亦未必理想。他指體育專員需與業界溝通合作，熟悉不同政府部門及架構，例如推行體育普及化時，涉及教育及健康相關政府部門。

本港明年將舉辦全運會及將檢討精英運動員資助等議題，他指以署任形式處理體育專員一職不能發揮其功用、效果不理想，期望政府加快招聘程序。他又擔心啟德體育園落成啟用時，有很多大型體育活動需要協調。他指出專員職位懸空對未來一、兩年體育產業發展有影響。

對於現有的體育官員架構，他建議當局考慮加入副體育專員或團隊討論及制訂體育政策；亦可考慮增加首長級職位，例如將體育政策由獨立的常任秘書長處理，以處理現時文化、體育和旅遊的大議題。